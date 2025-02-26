Новый худрук «Ленкома» намерен убрать из репертуара созданные после смерти Захарова спектакли

Новый художественный руководитель «Ленкома» Владимир Панков в интервью «Газете.Ru» сообщил, что с его приходом из репертуара театра постепенно будут пропадать спектакли, поставленные после смерти многолетнего худрука учреждения Марка Захарова.

«Спектакли Марка Анатольевича останутся, а вот тот репертуар, который был создан после его ухода, будет постепенно вытесняться новыми спектаклями. И ближайшие два года, начиная со следующего сезона, буду ставить только я, но не потому что так будет всегда, а надо просто «настроить инструмент». Должно выйти как минимум четыре моих спектакля, чтобы мы могли добиться слаженности, устойчивой позиции», — отметил Панков.

Худрук также подтвердил, что привнесет в «Ленком» саундраму — жанр, одним из создателей которого является он сам:

«Я обязательно сюда привнесу этот способ создания спектакля. Первое, [что будет поставлено в жанре саундрамы], — это Феллини, такой авторский коллаж на основе «Репетиции оркестра». Для меня театр — это оркестр, важно, как он будет звучать. Нет больших или маленьких партий, мы играем все вместе. Для меня «Репетиция оркестра» — это также и очень важный тест для труппы. Готова ли труппа собраться целиком? Я хочу всех собрать, без исключения <...> А второй спектакль в жанре саундрамы — это «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Хочу, чтобы Бендер вернулся на сцену».

Отвечая на вопрос о возможном приглашении в «Ленком» людей из его студии «Саундрама», Панков подчеркнул, что в первую очередь хочет уделить внимание действующей труппе.

После смерти Марка Захарова в 2019 году у «Ленкома» не было художественного руководителя. Пост главного режиссера в этот период занимали сначала Марк Варшавер, затем — Алексей Франдетти.

Полное интервью с Панковым читайте здесь.

Ранее Панков сообщил, что Певцов и Захарова вернутся на сцену «Ленкома» в марте.