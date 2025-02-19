Волочкова обвинила жену бывшего мужа в пиаре на свадьбе дочери

Балерина Анастасия Волочкова в Telegram-канале обвинила жену Игоря Вдовина, телеведущую Елену Николаеву, в пиаре на свадьбе ее дочери Ариадны.

Волочкова заявила, что Николаева не имеет никакого отношения к грядущему торжеству Ариадны.

«У самой два сына от моего бывшего мужа. Так и занималась бы ими и ждала их свадеб... Мне-то привычно, когда люди пиарятся на моем имени за неимением своего. Но при чем тут Ариадна? А при том, что у нее тоже фамилия Волочкова», — рассказала артистка.

По мнению Волочковой, Николаева «пиарится» на событии Ариадны, потому что у нее не было «такой изысканной свадьбы».

«Печалька. Но меня абсолютно не интересует ее мнение, нужна моей дочери роскошная свадьба в Питере, организованная ее единственной мамой, или нет», — отметила балерина.

Свадьба Ариадны пройдет 26 апреля в особняке Мясникова.

Ариадна родилась в отношениях Волочковой с бизнесменом Игорем Вдовиным. Дочь балерины несколько лет назад съехала от матери к отцу и мачехе — Елене Николаевой. Девушка объясняла в интервью, что решилась на это ради экономии времени: у родителя квартира в центре Москвы, и ей гораздо удобнее добираться от него до места учебы и на тренировки.

Ранее стало известно, сколько миллионов рублей Волочкова потратит на свадьбу дочери.