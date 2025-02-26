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Стала известна дата рассмотрения жалобы Успенской на приговор по иску к Киркорову

Таганский суд Москвы рассмотрит жалобу Успенской на приговор Киркорову 20 марта
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Таганский суд Москвы рассмотрит жалобу Любовь Успенской на приговор певцу Филиппу Киркорову по ее иску 20 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

Певица Любовь Успенская подала иск к Киркорову о защите достоинства после интервью певца для телеканала «Муз-ТВ», вышедшего под заголовком «Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе». В своем интервью певец назвал коллегу попрошайкой. Женщина потребовала взыскать с него 90 тыс. рублей. 23 сентября 2024 иск был частично удовлетворен.

До этого певец Киркоров подал иск на Успенскую и выиграл в суде, после чего пожелал артистке впредь думать, «нести ли чушь на Короля». Певец отсудил у королевы шансона 280 тысяч рублей за то, что в одном из интервью она назвала его «женоненавистником».

Исполнитель, однако, посетовал, что сумма взыскания оказалась намного меньше той, что он требовал: 280 тысяч рублей против 10 миллионов. Полученные деньги Киркоров пообещал направить в благотворительные организации.

Ранее адвокат Успенской осталась довольна проигрышем Киркорову.

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