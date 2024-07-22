Адвокат Успенской осталась довольна проигрышем Киркорову

Адвокат Елена Сенина осталась довольна проигрышем в суде своей клиентки певицы Любови Успенской народному артисту России Филиппу Киркорову. Ее цитирует kp.ru.

Сенина обратила внимание на то, что своему адвокату Александру Добровинскому Киркоров выплатил гонорар, сильно превышающий выигранную сумму. Решение суда она назвала торжеством справедливости.

«Сегодня суд оценил честь и достоинство артиста в 70 тысяч рублей, учтя при этом все наши доказательства и характеризующий материал. Добавлю, что адвокату Добровинскому Киркоров заплатил 1 млн рублей. Считайте сами!» — заключила она.

По решению суда в течение 10 дней интервью Алене Жигаловой, в котором Успенская назвала Киркорова женоненавистником, должно быть удалено со всех интернет-ресурсов.

22 июля Замоскворецкий суд признал высказывания Успенской порочащими честь и достоинство и обязал певицу выплатить Киркорову моральную компенсацию. Адвокаты Киркорова доказывали в суде, что с Успенской надо взыскать 10 миллионов рублей.

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