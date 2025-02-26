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В Москве неизвестные подожгли дверь квартиры лидера «Би-2»

Baza: в Москве неизвестные подожгли дверь квартиры Левы из «Би-2»
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В  Москве  неизвестные подожгли дверь квартиры лидера группы «Би-2»  Егора Бортника (признан в РФ иностранным агентом), известного под псевдонимом Лева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Неизвестные снимали свои действия на видео, которое позднее опубликовали в закрытом Telegram-канале. На кадрах ролика видна надпись: «Привет врагу и предателю Леве от Пианиста», оставленная на стене рядом с квартирой музыканта.

Авторы ролика рассказали, что их действия были «подарком на 23-е февраля». Они упрекнули исполнителя в том, что тот «всю жизнь зарабатывал в России», но после начала конфликта «убежал и начал финансировать  Вооруженные силы Украины, подставил бизнес всей своей группы».

До этого сообщалось, что Бортник соврал, что продал свою трехкомнатную квартиру в Москве.

В конце ноября 2024 года Бортник рассказывал, что продал свою «большую и дорогую» квартиру в столице ради выплаты зарплаты участникам коллектива «Би-2».

«Я свое благополучие возложил на жертвенный алтарь и ни капельки об этом не жалею. В этот момент ты начинаешь понимать, что такое совесть», — говорил он.

Недавно Леву Би-2 призвали проверить на предмет финансирования терроризма. Это произошло после того, как музыкант поговорил с пранкерами Вованом и Лексусом, рассказав, что ежемесячно направляет материальную помощь Украине.

Ранее солиста «Би-2» призвали проверить на предмет финансирования терроризма.

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