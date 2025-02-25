Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Меган Маркл обвинили в плагиате шоу Памелы Андерсон

Герцогиню Меган Маркл обвинили в копировании шоу актрисы Памелы Андерсон
close
Flavour Network/Netflix

Телезрители обвинили британскую герцогиню Меган Маркл, сейчас проживающую в США с мужем принцем Гарри, в плагиате шоу актрисы Памелы Андерсон. Об этом пишет Page Six.

Пользователи социальных сетей сравнили кадры из шоу Меган Маркл «С любовью, Меган» для стримингового сервиса Netflix и кулинарным сериалом Памелы Андерсон «Памела готовит с любовью» для Food Network Canada.

Помимо схожих названий, они также отметили почти идентичную концепцию, способ повествования и общую эстетику трейлеров.

Тизер шоу Андерсон выпустили в октябре 2024 года, почти за три месяца до того, как Маркл опубликовала свой первый рекламный видеоролик.

Трейлер звезды «Спасателей Малибу» открывается отрывками, где она гуляет по саду и смеется на своей деревенской кухне.

«Я люблю готовить. Я всегда хотела вывести готовку на другой уровень», — признается Андерсон.

Герцогиня Сассекская в ролике также собирает и готовит свежие продукты в первые моменты.

«Мне всегда нравилось брать что-то довольно обычное и возвышать это», — заявляет она.

В обоих трейлерах женщины приглашают друзей и коллег-поваров к себе домой, чтобы пробовать новые рецепты и осваивать искусство гостеприимства.

Накануне Меган Маркл раскритиковали за повтор культового образа принцессы Дианы.

Ранее Ольга Бузова пожаловалась на бессонницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами