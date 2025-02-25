Меган Маркл обвинили в плагиате шоу Памелы Андерсон

Телезрители обвинили британскую герцогиню Меган Маркл, сейчас проживающую в США с мужем принцем Гарри, в плагиате шоу актрисы Памелы Андерсон. Об этом пишет Page Six.

Пользователи социальных сетей сравнили кадры из шоу Меган Маркл «С любовью, Меган» для стримингового сервиса Netflix и кулинарным сериалом Памелы Андерсон «Памела готовит с любовью» для Food Network Canada.

Помимо схожих названий, они также отметили почти идентичную концепцию, способ повествования и общую эстетику трейлеров.

Тизер шоу Андерсон выпустили в октябре 2024 года, почти за три месяца до того, как Маркл опубликовала свой первый рекламный видеоролик.

Трейлер звезды «Спасателей Малибу» открывается отрывками, где она гуляет по саду и смеется на своей деревенской кухне.

«Я люблю готовить. Я всегда хотела вывести готовку на другой уровень», — признается Андерсон.

Герцогиня Сассекская в ролике также собирает и готовит свежие продукты в первые моменты.

«Мне всегда нравилось брать что-то довольно обычное и возвышать это», — заявляет она.

В обоих трейлерах женщины приглашают друзей и коллег-поваров к себе домой, чтобы пробовать новые рецепты и осваивать искусство гостеприимства.

Накануне Меган Маркл раскритиковали за повтор культового образа принцессы Дианы.

Ранее Ольга Бузова пожаловалась на бессонницу.