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Седокова снялась в реалити-шоу после кончины бывшего мужа

Певица Анна Седокова уехала в Оман на съемки реалити-шоу
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Кадр из видео/сhepurchenko/Telegram

Певица Анна Седокова приняла участие в съемках нового реалити-шоу. Об этом сообщил актер Слава Чепурченко в Telegram-канале.

Подробности проекта неизвестны. Чепурченко рассказал, что ведущей шоу стала Ксения Бородина. Также в реалити снялись певец Natan, блогерша Катя Адушкина, фитнес-блогер Алексей Столяров и комик Владимир Маркони. Съемки проходят в столице Омана – Маскате.

Чепурченко рассказал, что он «вылетел» вместе с Седоковой и Столяровым. При этом Анна отметила, что у них есть шанс вернуться.

«Там есть условие, которое если мы сделаем, совершим это, то мы вернемся. Включайте, смотрите. Это новое реалити – огонь!» — заявила исполнительница.

12 января Telegram-канал SHOT сообщил, что Анна Седокова начала принимать заказы на частные мероприятия меньше чем через месяц после трагедии с бывшим мужем Янисом Тиммой.

Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва.

Ранее Анна Седокова сделала признание после трагедии с Янисом Тиммой.

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