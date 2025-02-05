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Герман-младший оценил, сможет ли Борисов выиграть «Оскар»

Режиссер Герман-младший: Борисов сможет выиграть «Оскар»
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский актер Юра Борисов может получить премию «Оскар». Таким мнением в беседе с kp.ru поделился режиссер и сценарист Алексей Герман-младший.

Он подчеркнул, что Борисов является «прекрасным актером и симпатичным человеком». При этом номинация российского артиста на «Оскар» не говорит о том, что страны Запада перестанут «отменять русскую культуру».

«Это никакой не камбэк нашего кино, это все — наша медийная истерия, это удача фильма «Анора», который снят иностранцем. Хороший фильм, надо сказать. Но снят иностранным режиссером и иностранной компанией. И там прекрасно сыграл Юрий Борисов. К возвращению русского кино на Запад пока это не имеет ровным счетом никакого отношения», — сказал Герман-младший.

23 января сообщалось, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию российскому актеру составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард НортонБоб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»). Церемония вручения премии «Оскар-2025» пройдет 2 марта 2025 года.

Ранее Герман-младший рассказал о работе над фильмом «Воздух».

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