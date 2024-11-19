Возлюбленный Семенович раскрыл, когда женится на певице

Бизнесмен Денис Шреер признался в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что женится на певице Анне Семенович в 2025 году.

«Я думаю, в следующем году все сбудется», — поделился предприниматель.

Семенович уверена, что Шреер выберет самое красивое обручальное кольцо, так как обладает хорошим вкусом.

В июне стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной — Шреером. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.

В сентябре Семенович рассказала, что пока не получила предложение о свадьбе. Однако она уверена, что возлюбленный попросит ее руки и сердца, как только разберется с разводом.

В том же месяце Семенович призналась, что хочет отпраздновать свадьбу в узком кругу. Певица рассказала, что хочет «драйвовое» торжество в компании с самыми близкими за городом. Артистка желает надеть кеды на свадьбу вместо каблуков. Она назвала выездную регистрацию изжитком прошлого.

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой.

Ранее Семенович «утащила» вещей из магазина на миллион рублей.