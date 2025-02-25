Кержаков написал на Тюльпанову заявление в полицию

Блогерша Тюльпанова объяснила заявление Кержакова в полицию ненавистью к ней

Блогерша Милана Тюльпанова рассказала, что ее экс-супруг, бывший игрок сборной России по футболу Александр Кержаков написал на нее заявление в полицию. Фото заявления она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Тюльпанову вызывали на беседу к дознавателю 14 февраля.

«В очередной раз на Милану Вадимовну было написано заявление об угрозах бывшему, так сказать родственнику. Вот и выходите, девки, замуж», — подписала кадр она.

В беседе с kp.ru блогерша объяснила поступок бывшего избранника туманно.

«От любви до ненависти один шаг», — сказала она.

Тюльпанова вышла замуж за Кержакова в 2015 году. 10 апреля 2017 года у них родился сын Артемий. В 2019-м супруги развелись. По решению суда мальчик остался жить со своей матерью.

Накануне Тюльпанова пожаловалась, что Кержаков перечисляет ей алименты в размере 1 рубль. Позднее Кержаков показал собственный скриншот из банковского приложения, в котором можно увидеть, как следом отправил бывшей жене полагающиеся ребенку 85 тысяч рублей.

Ранее Милана Тюльпанова заявила, что получила две травмы во время съемок реалити-шоу «Выживалити».