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Звезда «Шерлока» об экстренной госпитализации с церемонии: «Корчился в агонии»

Актер Эндрю Скотт вспомнил, что его увезли на скорой с премии SAG Awards 2020
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Rodin Eckenroth/Getty Images

Актер Эндрю Скотт, известный по роли Мориарти в сериале «Шерлок», рассказал Variety о том, как его госпитализировали с церемонии вручения премии Гильдии актеров (SAG Awards) в 2020 году.

По словам Скотта, он почувствовал себя неважно, когда актриса Лора Дерн получала награду за лучшую женскую роль второго плана.

«Я не знаю, испытывал ли кто-нибудь когда-нибудь боль из-за камня в почке. Она настолько мгновенна. <…> Я был в задней части зала… Корчился в агонии», — вспомнил артист.

В итоге, рассказал Скотт, его увезли на скорой прямо с церемонии. Звезда «Шерлока» признался, что в момент приступа понимал, что с ним происходит, поскольку уже переживал подобное в жизни.

24 февраля сообщалось, что поклонников испугал внешний вид Арианы Гранде после выхода певицы на минувшей церемонии вручения премии SAG Awards 2025. Фанатов артистки испугала ее худоба.

«С Арианой Гранде все в порядке? Она такая худая и говорит так медленно»; «Кто-то должен вмешаться в дела Арианы, потому что с ней что-то не так. Она слишком худая и выглядит так, будто имитирует улыбку», — написали интернет-пользователи.

Ранее сообщалось, что режиссеры Руссо пожаловались на трудности съемок новых частей «Мстителей».

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