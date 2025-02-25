Братья Руссо о трудностях съемок новых «Мстителей»: «Мы можем выжить, а можем и нет»

Режиссеры Джо и Энтони Руссо рассказали изданию Deadline о том, как продвигается работа над новыми частями «Мстителей».

Руссо пожаловались, что снимают обе части — «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны» — одну за другой. Работа над проектами происходит в Лондоне.

«Это снова много работы. Мы можем выжить, а можем и нет. Посмотрим. <…> Но мы рады, что нашли путь к истории, которая, как нам кажется, будет непростой для зрителей и для нас тоже. Это очень увлекательно, и заставляет нас вставать с постели ради работы», — признались постановщики.

Режиссеры, отмечает Deadline, уклонились от ответа, появятся ли в новых частях персонажи из других вселенных. Джо Руссо признался, что до сих пор не знает ответ на этот вопрос.

«В фильмах может появиться, кто угодно из Marvel», — подытожил Руссо.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» запланирована на 1 мая 2026 года. Известно, что звездами следующей части станут Бенедикт Камбербэтч в образе Доктора Стрэнджа и новый состав Фантастической четверки. Седьмая часть «Мстителей» с подзаголовком «Секретные войны» выйдет 7 мая 2027 года.

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