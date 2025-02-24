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Звезда «В Филадельфии всегда солнечно» вспомнил свой самый «унизительный» опыт в кино

Актер Роб Макэлхенни: было унизительно, когда меня вырезали из фильма с Питтом
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Richard Shotwell/AP

Звезда «В Филадельфии всегда солнечно» Роб Макэлхенни вспомнил на YouTube-шоу Hot Ones, что его вырезали из криминального триллера «Собственность дьявола» 1997 года.

«Это был один из самых унизительных и ужасных опытов в моей жизни, потому что это была моя первая актерская работа. Мне довелось сняться с Харрисоном Фордом, Брэдом Питтом, Джулией Стайлз — со всеми этими невероятными актерами», — рассказал актер.

По словам Макэлхенни, тогда он только начинал свою карьеру, ему было около 19 лет. Артист вспомнил, что был в предвкушении премьеры и хвастался друзьям о проделанной работе.

«В течение года я всем рассказывал, что снялся в этом фильме, но никто мне не верил. И вот мы едем смотреть — все мои друзья и вся семья покупают билеты — а меня в нем просто нет. Они полностью убрали меня из фильма, не предупредив», — посетовал артист.

Фильм «Собственность дьявола» рассказывает о полицейском (Форд), который принимает у себя молодого гостя (Питт) и обнаруживает, что тот — беглый террорист Ирландской республиканской армии.

Актер Роб Макэлхенни приобрел известность благодаря роли в ситкоме «В Филадельфии всегда солнечно». Он также является одним из создателей сериала.

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