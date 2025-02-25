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На «Ленфильме» вручили Нарусовой материалы к незаконченному фильму о Собчаке

«Ленфильм» передал Нарусовой материалы к фильму Арановича о Собчаке
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Борис Кауфман/РИА Новости

«Ленфильм» передал президенту Фонда Анатолия Собчака, его вдове Людмиле Нарусовой материалы к незавершенному фильму режиссера Семена Арановича о первом мэре Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте киностудии.

«Режиссер однажды прочитал книгу Собчака «Хождение во власть» и загорелся идеей снять о нем документальный фильм. Он записал на кинокамеру множество интервью и бесед», — рассказали на «Ленфильме».

Как отмечается в пресс-релизе, из-за болезни Аранович не смог завершить работу над документальным фильмом.

«Встреча с Анатолием Собчаком стала важным событием в его творческой жизни. Сам факт возвращения известного режиссера к истокам, к документальному кино — свидетельство того, настолько потрясло его общение с этим неординарным человеком», — отмечается в пресс-релизе.

На киностудии не сомневаются, что собранный режиссером бесценный материал позволит открыть новые грани личности Собчака.

19 февраля, в 25-ю годовщину кончины Анатолия Собчака, президент РФ Владимир Путин, журналистка Ксения Собчак с сыном Платоном и ее мать, сенатор Людмила Нарусова возложили цветы к его памятнику в Санкт-Петербурге.

Ранее Нарусову спросили, о чем она говорила с Путиным.

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