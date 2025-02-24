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Лаборатория звука дирижера Курентзиса не пострадала при пожаре в Петербурге

В петербургском «Доме Радио» сообщили, что люди и студия не пострадали во время пожара
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Во время пожара в бизнес-центре на Невском проспекте в Петербурге, куда временно переехал «Дом радио» Теодора Курентзиса, ни люди, ни оборудование не пострадали. Об этом «Газете.Ru» сообщил сотрудник пресс-службы культурного центра Илья Григорьев.

«Люди не пострадали. В здании произошло возгорание электрощитка, находящегося рядом с Лабораторией экспериментального звука Дома Радио. Оборудование и пространство студии полностью целы. Частично возгоранием был затронут только склад», — рассказал Григорьев.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, утром 24 февраля произошел пожар в бизнес-центре на Невском проспекте, 62, куда временно переехал «Дом радио».

Сообщение о возгорании поступило в 9:04. Огонь охватил 6 квадратных метров на первом этаже. Спустя час, к 10:03, пожар удалось ликвидировать. На месте работали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Telegram-канал «Центральный район» написал, что во время пожара загорелась лаборатория звука musicAeterna дирижера Теодора Курентзиса и, «возможно, пострадала дорогая аппаратура».

Ранее пожарные потушили горящий корпус военно-медицинской академии в Петербурге.

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