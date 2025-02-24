Пересильд и Бикович стали героями «Алисы в стране чудес» на стихи Высоцкого

Вышел тизерный трейлер картины «Алиса в Стране Чудес» — новой экранизации популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.



В главных ролях в картине снялись Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов, Илья Лыков, Олег Савостюк, Артем Кошман и другие.

Режиссерское кресло проекта занял Юрий Хмельницкий («Лед 3»), автором сценария выступила Карина Чувикова.

По сюжету фильма, в Стране Чудес времени нет, а солнце всегда в зените. Пятнадцатилетняя Алиса случайно попадает в эту волшебную страну и встречает среди жителей своих близких и друзей, однако ее никто не узнает.

Пройдя сквозь море собственных слез, волшебный лес, опасную лавину и первую любовь, Алиса сможет вернуться домой и спасти Страну Чудес от катастрофы.

«Каждый подросток в какой-то момент переживает непростой период в своей жизни, как и моя героиня. Я верю, что не только подростки смогут почерпнуть для себя много интересных мыслей, полезных для их личного опыта, но и их родители», — говорит Пересильд.

По словам Хмельницкого, пять месяцев съемок были действительно похожи на жизнь в Стране Чудес, а проект стал вызовом и по форме, и по содержанию.

«Здесь реальность сталкивается с вымыслом, логика — с абсурдом, взрослые — с миром уходящего детства. Это путешествие было большим удовольствием и для артистов: с одной стороны они были вовлечены в реализм, с другой — в яркую форму жанра», — делится он.

Съемки фильма начались в 2024 году, они проходили в Москве, Сочи и Абхазии.

Фильм «Алиса в Стране Чудес» выйдет в прокат в 2025 году. Цифровая премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Kion. Созданием проекта занимаются компания «Медиаслово» в партнерстве с онлайн-кинотеатром и «Газпром-Медиа Холдинг».

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