Вышел первый тизер-трейлер спортивной драмы «Первый на Олимпе»

«Централ Партнершип» представила первый тизер драмы «Первый на Олимпе»

Кинокомпания «Централ Партнершип» выпустила первый тизер-трейлер спортивной драмы «Первый на Олимпе». Ролик опубликован на странице компании в социальной сети «ВКонтакте».

Фильм режиссера Артема Михалкова («Мистер Нокаут») расскажет о блокаднике и первом советском олимпийском чемпионе по академической гребле Юрии Тюкалове. Главную роль в фильме сыграл 26-летний российский актер и музыкант Глеб Калюжный.

«Первый на Олимпе» выйдет в российский прокат 9 октября.

Тюкалов — двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта 1952 года и заслуженный тренер по академической гребле, а с 2002 года — почетный гражданин города Санкт-Петербурга. Во время Великой Отечественной войны Тюкалов пережил блокаду Ленинграда.

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