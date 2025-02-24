Концерт Шакиры отменили из-за угрозы жизни зрителей

В Колумбии отменили концерт Шакиры в рамках тура «Las Mujeres Ya No Lloran». Об этом звезда написала в своем блоге в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Концерт должен был пройти в городе Медельин.

«Мне очень больно, что я не могу выйти на сцену и спеть для вас тогда, когда мне хотелось. Я приношу извинения за неудобства», — высказалась она.

Певица добавила, что в отмене нет вины ее и ее команды.

Затем концертный директор звезды рассказал изданию Billboard, что существовала угроза жизни певицы и зрителей из-за неисправностей на площадке.

«Крыша местной сцены повреждена и угрожает безопасности певицы, ее персоналу и главное — зрителям. Организатор и наша команда работают вместе и мы надеемся перенести выступление», — сказал он, отметив, что безопасность для артистки в приоритете.

Недавно в Перу Шакиру срочно госпитализировали из-за проблем со здоровьем — тогда у нее тоже сорвалось выступление.

Ранее Шакира впервые появилась на публике после экстренной госпитализации.