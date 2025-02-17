Шакиру госпитализировали в Перу во время мирового турне

Певица Шакира отменила концерт в столице Перу из-за госпитализации во время мирового турне. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Спустя несколько дней после начала первого за семь лет мирового тура Шакиру госпитализировали с болями в животе. Вечером 15 февраля певица обратилась в отделение неотложной помощи и вынуждена была остаться в больнице.

По словам Шакиры, врачи не рекомендовали ей выступать, поэтому певица отменила предстоящий концерт.

Поп-звезда выразила сожаление, что не сможет выйти на сцену. Она заявила, что с нетерпением ждала воссоединения с ее «невероятными поклонниками» в Перу и выразила надежду, что в понедельник уже сможет выйти из больницы.

3 февраля сообщалось, что Шакира в «голом» платье пришла на 67-ю церемонию «Грэмми», которая прошла в Лос-Анджелесе.

Ранее Шакира заявила, что переживала развод с Пике вместе с чужим возлюбленным.