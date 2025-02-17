Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шакиру госпитализировали в Перу во время мирового турне

Шакира из-за госпитализации не смогла провести концерт в Лиме
close
Daniel Cole/Reuters

Певица Шакира отменила концерт в столице Перу из-за госпитализации во время мирового турне. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Спустя несколько дней после начала первого за семь лет мирового тура Шакиру госпитализировали с болями в животе. Вечером 15 февраля певица обратилась в отделение неотложной помощи и вынуждена была остаться в больнице.

По словам Шакиры, врачи не рекомендовали ей выступать, поэтому певица отменила предстоящий концерт.

Поп-звезда выразила сожаление, что не сможет выйти на сцену. Она заявила, что с нетерпением ждала воссоединения с ее «невероятными поклонниками» в Перу и выразила надежду, что в понедельник уже сможет выйти из больницы.

3 февраля сообщалось, что Шакира в «голом» платье пришла на 67-ю церемонию «Грэмми», которая прошла в Лос-Анджелесе.

Ранее Шакира заявила, что переживала развод с Пике вместе с чужим возлюбленным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами