«Они находятся в аду»: певица Юта пожалела уехавших из России артистов

Певица Юта отметила, что в России не злорадствуют над уехавшими артистами

Певица Юта в новом интервью рассказала об отношении к уехавшим из России артистам. Ее цитирует aif.ru.

По словам Юты, уехавшие люди помогли россиянам проявить свое великодушие.

«Мы не тычем в них пальцами, не злорадствуем и не улюлюкаем от того, как им сейчас тяжело. То есть большая часть сограждан относится к этому бегству нейтрально, не делает из этого событие вселенского масштаба», — говорит она.

Артистка, регулярно выступающая на Донбассе, пожалела коллег, добившихся в России успеха, но покинувших ее после начала специальной операции на Украине.

«Это способные и одаренные люди, а значит — тонко чувствующее происходящее. Вы представляете, в каком аду они сейчас находятся, как им тяжело? Они своими руками сломали свои жизни и отказались от своих корней. Поэтому что о них говорить? Дай бог, чтобы у них все сложилось нормально», — предложила Юта сосредоточиться на оставшихся артистах.

До этого Юта рассказывала о реакции родных на ее концерты в горячих точках.

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