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Солист «Дюны» обманул медкомиссию, чтобы попасть в морской флот

Певец Виктор Рыбин признал, что обманул медкомиссию для поступления во флот
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Владимир Веленгурин/Global Look Press

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин признался в шоу «Звезды сошлись», что обманул медкомиссию для поступления в военно-морское учебное заведение.

Рыбин рассказал, что после 8-го класса хотел поступить в Нахимовское училище, но ему диагностировали гипертонию. Спустя два года артист решил снова попробовать медкомиссию, но синдром остался.

По словам Рыбина, он узнал от друзей, что существует военно-морское учебное заведение, куда поступают только призывники, но нужно попасть именно в ВМФ. Спустя два с небольшим года обучения курсантам дадут звание мичмана, а также военную и гражданскую специальности.

Рыбин попросился, чтобы его призвали именно во флот. Певец оказался на базе в Североморске, где встретился с курсантами школы мичманов, куда хотел поступить. Как оказалось, для обучения нужно сдать два экзамена и пройти медкомиссию. Артист признался, что уже расстроился, но ему предложили альтернативу – чтобы кто-то прошел медкомиссию за него. Исполнитель попросил друга.

«И все, меня зачислили! Я сдал два экзамена и поступил в училище», — поделился артист.

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