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Малышева рассказала о состоянии 91-летней матери: «Просто живи, моя милая»

Телеведущая Малышева заявила, что ее мать постоянно попадает в больницу
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malysheva.live/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что уже несколько дней не может навестить 91-летнюю мать из-за работы.

Малышева рассказала, что ее мать перестала ходить и стала постоянно попадать в больницы. По словам врача, родитель теперь бывает дольше в клиниках, чем дома. Как отметила телеведущая, состояние матери то ухудшается, то улучшается. В ноябре она записала ролик с родителями, который опубликовала сейчас.

В видео мать Малышевой рассказала, что «с удовольствием» смотрит все программы дочери и очень довольна ее мужем. Она выразила беспокойство, что физически не может заниматься делами.

«Вот я была человек, так как у нас было принято в Советском Союзе. Хозяйка, владелица чего-то, а сейчас ничего этого нет. <...> А вот сделать для меня нечего», — поделилась мать телеведущей.

Женщина также призналась, что скучает по ушедшему супругу. Его не стало в 2009 году. Мать телеведущей жалеет о потере своего «шебутного» мужа, хоть она раньше и страдала от его «заскоков». Малышева отметила, что ее отец был душой компании и великолепно пел.

Телеведущая, что она смотрит видео и слушает материны рассказы каждый раз, когда той становится хуже.

«Просто живи, моя милая, сильная и любящая нас всех мама», — обратилась к матери Малышева.

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