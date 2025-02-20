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Адвокат Михаила Ефремова ответил на слухи о «секретном» выходе актера на свободу

Адвокат Михаила Ефремова: в законе не существует секретного формата выхода по УДО
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Валерий Левитин/РИА Новости

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг в беседе с Daily Storm, что актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) в «секретном формате».

Падалко сообщил, что находится в командировке в Воронеже. По словам адвоката, сейчас он занят совсем другим делом.

«Я не понимаю и не знаю, что такое «секретный формат». Такого в законе не существует», — заявил адвокат.

20 февраля Telegram-канал SHOT заявил, что Ефремов подал ходатайство об УДО в «секретном формате». По их данным, артист якобы давил на состояние здоровья и говорил об исправной ежедневной работе. Как утверждает издание, артист заявил, что неоднократно раскаивался в храме, исповедовался и причащался. Кроме того, Ефремов помогает с художественной самодеятельностью в колонии. По словам актера, все прошлые выговоры он переосмыслил и «к воле готов».

Ранее адвокат Ефремова заявил, что режиссеры не приезжали к актеру в колонию.

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