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Рэпер Лигалайз оставил в России долгов на сотни тысяч рублей

ТАСС: рэпер Лигалайз оставил в РФ долгов на сумму не менее 412 тысяч рублей
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Личный архив Лигалайза

Рэпер Лигалайз (настоящее имя Андрей Меньшиков (признан в РФ иностранным агентом)) оставил в России долгов на сумму не менее 412 тысяч рублей по неоплаченным кредитам и налогам. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, исполнительные производства о взыскании задолженности с исполнителя были открыты в течение 2024 года.

«Два из них касаются кредитной задолженности и два - взыскания налогов и сборов. Общая сумма долгов музыканта до выезда из РФ составляет не менее 412 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства.

По информации банка Федеральной службы судебных приставов, которую приводит агентство, исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитам на 291 тыс. 592 руб. 85 копеек, а также два исполнительных производства о взыскании налогов и сборов были прекращены в связи с невозможностью установить местонахождение должника и его имущества.

В конце декабря прошлого года Минюст РФ признал иноагентом Лигалайза. По данным министерства, музыкант распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, а также выступал против специальной военной операции (СВО). С 2023 года он проживает в Литве.

Ранее Никита Михалков назвал Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) жертвой и инструментом либеральной диктатуры.

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