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Зрительница умерла на концерте Елены Ваенги

В Твери на концерте певицы Ваенги умерла 71-летняя женщина
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Anatoly Lomohovn/Global Look Press

Зрительница умерла на концерте певицы Елены Ваенги в Твери. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам очевидцев, в зале во время выступления было очень душно, а организаторы якобы даже не принесли аптечку, чтобы спасти 71-летнюю женщину. Организаторы слова очевидцев пока не комментировали.

Издание уточняет, что 71-летняя Тамара пришла на концерт в ДК «Пролетарка» в компании подруги. Обеим стало плохо во время концерта. Тамара скончалась в районе 21:00, вторую женщину сумели спасти.

Сразу после инцидента Ваенга прервала концерт.

В середине февраля в Северной Осетии во время концерта умерла заслуженная артистка страны, руководитель оркестра государственного ансамбля Северной Осетии «Алан» Эльза Датиева.

Ранее перенесший инсульт актер Сергей Белоголовцев вернулся к работе.

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