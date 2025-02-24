Сысоева рассказала, как справилась с критикой после «Выжить в Дубае»

Актриса Сысоева заявила, что церковь и медитации помогли ей после критики в «Выжить в Дубае»

Актриса и юмористка Надежда Сысоева рассказала в интервью «Леди Mail», что ее близкие и родные помогли ей справиться с критикой после шоу «Выжить в Дубае». По словам Сысоевой, также ей помогли пережить стресс ее собака и духовные практики.

«Мысли, церковь, медитация, психолог — все, что обращает внимание к себе и к своей душе, помогало», — поделилась артистка.

Сысоева опровергла, что пришла на «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», чтобы «отбелить свою репутацию». Она назвала себя азартным человеком, которому нравится принимать участие в экстремальных передачах.

«Я люблю активности, я люблю игры, поэтому к реалити-шоу про выживание я отношусь как к интересной игре в первую очередь. И я действительно играю не другого человека, а я играю в игру, проходя испытания, потому что реально имею спортивный интерес», — поделилась юмористка.

В январе Сысоева сообщила, что подверглась атаке ботов в соцсетях. Актриса опубликовала скриншоты сообщений, доказывающие, что негативные комментарии под ее публикациями оставляют ненастоящие интернет-пользователи. С фейковых страниц Сысоеву раскритиковали из-за ее участия в проекте «Выжить в Самарканде. Игра сезонов».

Ранее Сысоева рассказала, в каких продуктах себя ограничивает.