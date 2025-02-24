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Гильдия киноактеров США выбрала лучшего актера

Тимоти Шаламе стал победителем премии Гильдии киноактеров США
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Joel C Ryan/Invision/AP

Актер Тимоти Шаламе был удостоен награды Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) в категории «Лучшая мужская роль». Трансляция 31-й церемонии вручения премии проходила из Лос-Анджелеса на стриминговом сервисе Netflix.

Франко-американский актер удостоился награды роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024).

Также в этой категории номинировались Эдриан Броуди за фильм «Бруталист» (The Brutalist, 2024), Дэниэл Крэйг за «Квир» (Queer, 2024), Колман Доминго за «Синг-Синг» (Sing Sing, 2023) и Рэйф Файнс за «Конклав» (Conclave, 2024).

В прошлом году лучшей мужской ролью была признана работа ирландского актера Киллиана Мерфи, который сыграл в биографической драме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» (Oppenheimer, 2023). Позже он получил «Оскар» за эту роль.

А вот актер Юра Борисов не смог завоевать премию Гильдии киноактеров США за роль в фильме «Анора», снятом американским режиссером Шоном Бейкером.

Гильдия киноактеров США, основанная в 1933 году, представляет интересы артистов кино и телевидения, а также других работников индустрии в Соединенных Штатах. Награды были учреждены организацией в 1995 году, и с тех пор ежегодно проводятся церемонии, отмечающие выдающиеся достижения в актерском мастерстве.

Ранее Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе появились на публике в парных кольцах за $85 тысяч.

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