Экс-солистка «Миража» о личной жизни: «Больше волнуют другие вопросы»

Певица Наталия Гулькина призналась, что ее не заботит вопрос личной жизни

Певица Наталия Гулькина призналась в интервью «Леди Mail», что ее совершенно не заботит вопрос личной жизни.

61-летняя Гулькина призналась, что ее больше волнуют другие вопросы. К примеру, здоровье.

«Вот у меня дома, например, большая костюмерная, и я люблю какой-нибудь тяжелый ящик закинуть на самый верх шкафа. Бывает, в такие моменты переклинит спину, ты ходишь полусогнутая и думаешь: какие еще мужчины?» — поделилась исполнительница.

Как отметила Гулькина, ее мать сомневалась, что она найдет себе партнера. Родитель знаменитости называла ее самодостаточной и неприступной. По ее мнению, артистка смотрела на мужчин свысока.

Певица также пожаловалась на отсутствие мест для знакомств с потенциальными ухажерами. Но Гулькина не отрицает, что может выйти замуж, если найдет подходящего мужчину.

«Но если вдруг в моей жизни встретится человек, с которым мы друг другу приглянемся и поймем, что нам комфортно вместе, то почему бы и нет? Но специально искать или заходить на сайты знакомств я не вижу никакого смысла», — рассказала артистка.

Ранее создатель «Миража» пожаловался на угрозы.