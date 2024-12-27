Создатель «Миража» пожаловался на угрозы

Создатель и продюсер группы «Мираж» Андрей Литягин заявил об угрозах. В беседе с «Газетой.Ru» он сообщил, что 25 декабря в одном из московских клубов состоялся концерт, заявленный как выступление группы «Мираж», но без официальных ее участников.

Зрители сообщили Литягину, что к концу концерта зал якобы был полупустым.

«Это было явной попыткой ввести в заблуждение доверчивого зрителя, заработать под шумок немного денег и попытаться запустить проект, связанный с именем группы «Мираж». Музыка группы «Мираж» популярна всегда и сейчас переживает, наверное, уже десятое рождение. Так уж вышло, что мне удалось создать материал, который оказался актуален во времена любой музыкальной моды», — поделился он.

По мнению Литягина, «фейки» льстят ему, но он считает, что зритель был обманут, а его деньги «перетекли в карман каким-то жуликам».

«Разумеется, мы не могли остаться безучастными к происходящему, и направили письма на концертную площадку, в интернет-кассы и обратились в правоохранительные органы по фактам незаконного использования товарного знака, исполнения моих произведений. Как только эти письма дошли до адресатов, в мой адрес и в адрес моей семьи стали поступать угрозы. И это не просто абстрактные «пугалки», а угрозы жизни и здоровью, и это все происходило при свидетелях», — заявил он.

close Пресс-служба Группы «Мираж»

Литягин также отметил, что среди организаторов концерта якобы «присутствует лицо, которое было осуждено за мошенничество в особо крупных размерах, провело значительный срок в заключении», из-за чего он считает угрозы его жизни и здоровью серьезными и заслуживающими внимания.

«Такие люди не должны приближаться близко к музыке и вообще к какому-либо другому виду искусства. Такое впечатление, что мы вернулись в 90-е: оказалось, что еще существуют люди, которые до сих пор не брезгуют поножовщиной, создают угрозу жизни и здоровью, пытаются физически устранить людей, которые мешают им жульничать, воровать и таскать чужие деньги», — продолжил продюсер.

Литягин заявил о намерении подать в суд и просить правоохранительные органы пресечь незаконные, по его мнению, действия.

Из открытых источников можно заключить, что экс-солистки «Миража» выступали 25 декабря на московском мероприятии «Дискотека в стиле Мираж». На сцену в рамках мероприятия вышли Наталия Гулькина, Светлана Разина, Ирина Салтыкова и Татьяна Овсиенко. Сейчас в составе официального «Миража» выступают Алексей Горбашов и Екатерина Болдышева.

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