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Солистка Михайловского театра получила травму на сцене

«Пятый канал»: балерина Екатерина Одаренко получила травму головы на сцене
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Солистка Михайловского театра Екатерина Одаренко получила травму на сцене. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным телеканала, балерина ударилась головой во время исполнения первого акта балета «Спартак», который проходил 22 февраля в Михайловском театре. На данный момент самочувствие Одаренко удовлетворительное. Артистка считает главным, чтобы постановка понравилась зрителям.

«Спектакль идет, и никто ничего не подозревает, что там у артиста на душе, на теле, у кого что болит. Они смотрят продукт — им все нравится. Это самое главное», — отметила балерина.

Екатерина Одаренко окончила Харьковскую хореографическую школу в 2010 году, а в 2013 году — Белорусский государственный хореографический колледж. Во время учебы она принимала участие в спектаклях и гала-концертах Большого театра оперы и балета республики Беларусь.

В 2013-м артистка стала ведущей солисткой Театра классического балета. В с 2014 по 2016-й она выступала в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. Мусы Джалиля в Казани. В 2016-м Одаренко присоединилась к труппе Михайловского театра.

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