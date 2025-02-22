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Названа причина смерти основателя «Дорожного радио» Андрея Михайлова

SHOT: основатель «Дорожного радио» Михайлов умер из-за последствий онкологии
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Европейская медиагруппа

Основатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов скончался из-за осложнений, вызванных онкологическим заболеванием. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Рак у Михайлова диагностировали в 2023 году. Несколько лет он проходил лечение в одной из московских клиник, однако в прошлом году его состояние резко ухудшилось: появились проблемы с дыханием и развился отёк Квинке.

О смерти Михайлова стало известно 21 февраля. Михайлов почти 30 лет посвятил работе в индустрии. С 1998 по 1999 год был ведущим на «Эльдорадио», а в 2003 году создал концепцию эфира и вместе с командой запустил «Дорожное радио». В холдинге добавили, что Михайлов работал в должности программного директора станции до 2023 года. После ухода с этого поста он участвовал в работе проекта в качестве консультанта.

«Газета.Ru» писала, что российский режиссер, руководитель ангарского народного театра «Факел» Александр Кононов умер во время перелета из Москвы в Иркутск. Уточняется, что Кононов потерял сознание, когда самолет Boeing 737 находился на высоте 10 тысяч метров в 60 километрах северо-восточнее Владимира — пилоты объявили сигнал срочности.

Ранее скончался актер из сериала «Улица разбитых фонарей».

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