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Российский режиссер умер во время полета на самолете

Российский режиссер Кононов умер во время перелета из Москвы в Иркутск
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Театр «ФАКЕЛ»/vk.com

Российский режиссер, руководитель ангарского народного театра «Факел» Александр Кононов умер во время перелета из Москвы в Иркутск. Об этом сообщается на странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что Кононов потерял сознание, когда самолет Boeing 737 находился на высоте 10 тысяч метров в 60 километрах северо-восточнее Владимира — пилоты объявили сигнал срочности.

Экипаж самолета пытался оказать мужчине первую помощь, но безрезультатно — в итоге сердце Кононова перестало биться, из-за чего пилоты приняли решение вернуться в аэропорт Шереметьево. Однако прибывшая реанимационная бригада лишь констатировала смерть. По предварительным данным, Кононов скончался в возрасте 77 лет от сердечного приступа.

В октябре 2024 года капитан-пилот «Турецких авиалиний» Ильчехин Пехливан умер во время рейса СиэтлСтамбул.

По информации представителя авиакомпании, пилот прошел периодический медицинский осмотр в авиационном медицинском центре. По результатам осмотра не было выявлено никаких проблем со здоровьем, которые помешали бы Пехливану выполнять свои обязанности.

Ранее на востоке США самолет упал на кукурузное поле.

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