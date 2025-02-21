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«Плавает с одной рукой»: Лера Кудрявцева о состоянии матери после инсульта

Телеведущая Кудрявцева рассказала, что после инсульта ее мать продолжает активную жизнь
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leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о состоянии своей 82-летней матери Александры Ивановны после перенесенного 4 года назад инсульта. Наблюдениями звезда поделилась в своем Telegram-канале.

Она отметила, что мать продолжает активную жизнь.

«Одна рука отказала, реабилитации не помогли. Но при этом она плавает с одной рукой часами за буйки, спасатели на нее ругаются», — говорит Кудрявцева.

Недавно, добавила телеведущая, мать встретила женщину в парке, узнала ее по имени и побеседовала с ней. Выяснилось, что мама «20 лет назад» гуляла с ней в парке.

«20 лет назад? В парке гуляли!» — поражается артистка.

Недавно Лера Кудрявцева объяснила, почему не может обойтись без мата. Звезда призналась, что употребление в речи нецензурных слов помогает ей разрядиться.

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