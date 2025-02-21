«Пока «Ералаш» отдыхает»: в «Артеке» сняли новый киножурнал для подростков

Автор идеи детского киножурнала «Ералаш» Алла Сурикова представила новый киножурнал для подростков «ВыКРУТасы». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба национальной платформы детско-юношеского контента Киносферум.рф.

На платформе вышли новые серии юмористического киножурнала — короткометражные истории, снятых школьниками вместе с кинонаставниками из АНО «Центр развития киноиндустрии «Киностудия имени Кира Булычева» в рамках образовательно-производственного проекта «Ты — кадр» в «Артеке». Главные герои сюжетов, как и их авторы — современные дети.

По словам президента АНО Эльбора Чернова, главная задача нового киножурнала — это положительные запоминающиеся примеры для подростков, которые проявляют смекалку и находчивость в современных жизненных обстоятельствах.

«Проект призван сконвертировать негативное поведение в позитивное и обогатить школьников идеями применения креатива в мирном русле. <...> В этом проекте мы старались никого не обижать и не унижать, а показать, что русская смекалка никуда не исчезла и уже сейчас активно применяется нашими героями», — сказал он.

Автором идеи и вдохновителем киножурнала стала режиссер Алла Сурикова, которая в 1970-х годах придумала «Ералаш». Она напомнила, что подростковый возраст — это возраст слома, отрицания, ненависти к догме.

«Как добраться до них, как научить их добру, любви, взаимопомощи, дружбе? Я думаю, что в этом смысле кино очень важно. Поэтому пока «Ералаш», который я создала, отдыхает, я придумала киножурнал «ВыКРУТасы», — объяснила она.

Всего в проекте 16 серий.

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