За мужским портретом Пикассо нашли портрет таинственной незнакомки

Под слоем краски картины «Портрет Матео Фернандеса де Сото» испанского художника Пабло Пикассо нашли портрет таинственной незнакомки. Об этом пишет издание ArtNet.

Используя передовые технологии обработки изображений, исследователи из Института искусств Курто в Лондоне обнаружили очертания женской фигуры в картине накануне выставки «От Гойи до импрессионизма: шедевры из коллекции Оскара Рейнхарта», которая откроется в галерее Курто 14 февраля.

Пикассо написал мужской портрет в 1901 году, когда ему было 19 лет, это одно из самых ранних произведений его знаменитого «Голубого периода». На нем изображен друг и коллега Пикассо, испанский художник Матео Фернандес де Сото.

«Мы давно подозревали, что за портретом де Сото есть еще одна картина, потому что на поверхности работы есть характерные следы и текстуры», — объяснил Барнаби Райт, глава галереи Курто.

Женскую фигуру на картине можно различить даже невооруженным глазом справа от головы де Сото — ее очертания сливаются с очертаниями интерьера.

«Способ работы Пикассо по преобразованию одного изображения в другое и стилистическому изменению формы станет определяющей чертой его искусства. Это помогло ему стать одной из гигантских фигур в истории искусства. И началось с такой картины», — добавил Райт.

Ранее сын Газманова спас семью от мошенников.