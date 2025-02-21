«По самым скромным подсчетам»: Маргарита Суханкина задолжала 35 млн рублей создателю «Миража»

Создатель и продюсер группы «Мираж» Андрей Литягин заявил сайту «Страсти», что певица Маргарита Суханкина должна ему около 35 млн рублей за исполнение его песен.

«Если же она хочет петь мои песни, она обязана заключить со мной контракт. <…> А сейчас она задолжала мне, по самым скромным подсчетам, 30–35 млн и пока она их не компенсирует, наши пути не сойдутся», — заявил продюсер.

Литягин отметил, что ранее между ним и артисткой был заключен контракт, но певица «кинула» его спустя время. Суханкина, уверил продюсер, продолжает исполнять его композиции на выступлениях, но при этом отказывается отчислять гонорар за них.

По словам продюсера, он судится с артисткой в надежде получить деньги за исполнение песен. Литягин отметил, что не намерен прекращать судебные разборки, пока Суханкина не заплатит ему.

«Дарить кому-то деньги я не собираюсь. Нужно уважать композитора, его труд и авторскую долю, по закону ему полагающуюся», — высказался он.

В конце декабря 2024 года создатель «Миража» Литягин пожаловался на угрозы. Подробнее о случившемся — в эксклюзивной новости «Газеты.Ru».

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