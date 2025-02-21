Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший Sony Music Russia опроверг, что проиграл суд о мошенничестве против Бьянки

Лейбл Koala Music сообщил, что суд отказал певице Бьянке в иске против него
close
ТНТ

Лейбл звукозаписи Koala Music — бывший Sony Music Russia — опроверг «Газете.Ru» информацию о том, что певица Бьянка выиграла суд против компании по делу о мошенничестве.

18 февраля издание Super.ru сообщило, что Бьянка подала иск против Koala Music, поскольку считала, что ей не доплатили обещанные по контракту деньги.

Ее представитель Максим Черный заявлял, что суд обязал лейбл выплатить Бьянке недостачу. Он также говорил об еще одном поданном певицей иске против Koala Music о досрочном расторжении контракта.

«Поданный Липницкой Татьяной Эдуардовной (творческий псевдоним – Бьянка) иск к ООО Коала Мьюзик был рассмотрен судом первой инстанции (Арбитражный суд города Москвы), и по результатам в указанном иске Липницкой Т.А. было отказано полностью (решением Арбитражного суда города Москвы от 12 декабря 2024 года)», — сообщили в лейбле.

Апелляционную жалобу Бьянки по этому делу также оставили без движения до 28 февраля 2025 года.

«Про какой-либо второй иск от Липницкой Татьяны Эдуардовны (творческий псевдоним — Бьянка) в адрес ООО Коала Мьюзик, последнему неизвестно, информация в системе када. арбитр о таком иске отсутствует», — подытожили в Koala Music.

Ранее сообщалось, что новый альбом Валерии станет последним в ее карьере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами