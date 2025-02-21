Бывший Sony Music Russia опроверг, что проиграл суд о мошенничестве против Бьянки

Лейбл Koala Music сообщил, что суд отказал певице Бьянке в иске против него

Лейбл звукозаписи Koala Music — бывший Sony Music Russia — опроверг «Газете.Ru» информацию о том, что певица Бьянка выиграла суд против компании по делу о мошенничестве.

18 февраля издание Super.ru сообщило, что Бьянка подала иск против Koala Music, поскольку считала, что ей не доплатили обещанные по контракту деньги.

Ее представитель Максим Черный заявлял, что суд обязал лейбл выплатить Бьянке недостачу. Он также говорил об еще одном поданном певицей иске против Koala Music о досрочном расторжении контракта.

«Поданный Липницкой Татьяной Эдуардовной (творческий псевдоним – Бьянка) иск к ООО Коала Мьюзик был рассмотрен судом первой инстанции (Арбитражный суд города Москвы), и по результатам в указанном иске Липницкой Т.А. было отказано полностью (решением Арбитражного суда города Москвы от 12 декабря 2024 года)», — сообщили в лейбле.

Апелляционную жалобу Бьянки по этому делу также оставили без движения до 28 февраля 2025 года.

«Про какой-либо второй иск от Липницкой Татьяны Эдуардовны (творческий псевдоним — Бьянка) в адрес ООО Коала Мьюзик, последнему неизвестно, информация в системе када. арбитр о таком иске отсутствует», — подытожили в Koala Music.

Ранее сообщалось, что новый альбом Валерии станет последним в ее карьере.