Лидер «Ногу свело!» о россиянах: «Гораздо эффективнее общаться со зверушками»

Певец Максим Покровский: эффективнее общаться с животными, чем с россиянами

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором высказал свое мнение о россиянах.

«Объяснять россиянам, поддерживающим войну, что такое хорошо, а что такое плохо, бесполезно. <…> Гораздо эффективнее общаться со зверушками», — написал музыкант.

Покровский поделился сниппетом будущего клипа «Ногу свело!», который выйдет 24 февраля 2025 года. В ролике медведи танцуют на военном полигоне на фоне ракет.

«Вот попробовали научить мишек танцевать под нашу музыку — чувствовать ритм, так сказать, вкладывать душу в танец… Намного более благодарное занятие, чем просвещение Z-общества», — добавил певец.

Покровский подытожил, что группа «Ногу свело!» продолжает поддерживать Украину.

Максима Покровского включили в реестр иноагентов 31 марта 2023 года после его резких высказываний и выпуска видеоклипов о военной операции на Украине. Музыкант подал иск к Минюсту РФ и потребовал исключить себя из перечня, но в августе 2023 года московский суд отказал ему в этом. В отношении проживающего в США музыканта также заводили дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, но Хорошевский суд Москвы прекратил административное производство по нему.

После Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Максима Покровского, который требовал исключения из реестра иноагентов Минюста.

Ранее сообщалось, что шоумен Сергей Зверев назвал честью включение в базу «Миротворца».