Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидер «Ногу свело!» о россиянах: «Гораздо эффективнее общаться со зверушками»

Певец Максим Покровский: эффективнее общаться с животными, чем с россиянами
close
Евгения Новоженина/РИА Новости

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором высказал свое мнение о россиянах.

«Объяснять россиянам, поддерживающим войну, что такое хорошо, а что такое плохо, бесполезно. <…> Гораздо эффективнее общаться со зверушками», — написал музыкант.

Покровский поделился сниппетом будущего клипа «Ногу свело!», который выйдет 24 февраля 2025 года. В ролике медведи танцуют на военном полигоне на фоне ракет.

«Вот попробовали научить мишек танцевать под нашу музыку — чувствовать ритм, так сказать, вкладывать душу в танец… Намного более благодарное занятие, чем просвещение Z-общества», — добавил певец.

Покровский подытожил, что группа «Ногу свело!» продолжает поддерживать Украину.

Максима Покровского включили в реестр иноагентов 31 марта 2023 года после его резких высказываний и выпуска видеоклипов о военной операции на Украине. Музыкант подал иск к Минюсту РФ и потребовал исключить себя из перечня, но в августе 2023 года московский суд отказал ему в этом. В отношении проживающего в США музыканта также заводили дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, но Хорошевский суд Москвы прекратил административное производство по нему.

После Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Максима Покровского, который требовал исключения из реестра иноагентов Минюста.

Ранее сообщалось, что шоумен Сергей Зверев назвал честью включение в базу «Миротворца».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами