Стало известно о перспективах голливудских фильмов после возвращения на российский рынок

Программный директор Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Иван Кудрявцев в разговоре с РИА Новости заявил, что Голливуд не сможет вернуть себе прежние позиции на российском рынке после ухода.

«Сейчас Голливуд ушел, все 100% у нас в руках. Мы можем попробовать что-то сделать с этим прокатом, попробовать предложить зрителям какие-то новые фильмы. <…> Когда Голливуд вернется, он что-то себе обратно заберет, но уже так, как раньше, работать не сможет», — подчеркнул Кудрявцев.

Он также уточнил, что до санкций голливудских киностудий российские проекты занимали лишь 30% от объема кинорынка в стране. По мнению Кудрявцева, у россиян пробудился интерес к авторскому кино, которое стало более заметным на фоне ухода западных блокбастеров. В качестве примера он привел фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего, который собрал в прокате более полумиллиарда рублей. Кудрявцев считает, что теперь российские режиссеры могут чувствовать себя более свободно.

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