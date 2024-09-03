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В Госдуме объяснили, почему в России не стоит запрещать голливудское кино

Депутат ГД Драпеко: в России не следует запрещать голливудские фильмы

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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Ридусом» прокомментировала заявление министра культуры Чечни Исы Ибрагимова о том, что в России следует запретить голливудское кино. По мнению парламентария, кинокартины западного производства нужно фильтровать, но вводить их полный запрет нет необходимости.

«Конечно, запрещать голливудское кино не стоит, но отделять зерна от плевел надо. Голливуд производит множество фильмов, которые действительно представляют большую художественную ценность. Но еще там выходят картины, пропагандирующие, например, те же нетрадиционные сексуальные отношения», — сказала Драпеко.

Она добавила, что РФ связана с западной культурой, но целиком российская культура западной не является.

Отвечая на вопрос, нужен ли запрет на голливудское кино в РФ, Ибрагимов подчеркнул, что подрастающее поколение необходимо оградить от западных ценностей. У России есть собственная культура, отметил министр культуры Чечни.

В августе президент России Владимир Путин подписал указ о льготном порядке обращения при переселении в страну иностранных граждан, которые на своей родине не разделяют «неолиберальные установки», противоречащие традиционным ценностям.

Ранее глава «Дигории» объяснил спад популярности западного кино в России.

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