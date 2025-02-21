Большой театр покажет «Пушкиниану»

21 февраля в Бетховенском зале Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России состоится концерт камерного оркестра «Пушкиниана». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Как рассказали представители ГАБТ, Большой театр регулярно обращается к наследию великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Так, в репертуаре театра на протяжении многих лет можно встретить оперы, такие как «Руслан и Людмила», «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Мазепа», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок», «Русалка» и другие.

Также тут ставили балеты, включая «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Медный всадник», «Онегин» и две версии «Пиковой дамы».

«Эти традиции продолжаются и в текущем театральном сезоне. Камерный оркестр Большого театра выступит 21 февраля с концертом «Пушкиниана» в Бетховенском зале», — отметили в пресс-службе.

В программу вечера войдут фрагменты музыкально-драматической композиции Сергея Прокофьева по роману Пушкина «Евгений Онегин» и драматические сцены Николая Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», основанные на одноименной «маленькой трагедии» Пушкина. Исполнять произведения будут солисты оперы: Альбина Латипова, Василий Соколов, Илья Легатов и Демьян Онуфрак. Также примет участие камерный состав хора, текст прочитает Евгений Редько. Соло на фортепиано исполнит Марк Ваза, а дирижировать оркестром будет Михаил Цинман.

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