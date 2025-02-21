Италия потребовала убрать песню Эстонии о поедающих спагетти мафиози с «Евровидения»

Итальянская организация по защите прав потребителей Codacons потребовала запретить исполнение песни Espresso Macchiato представителя Эстонии Томми Кэша на конкурсе «Евровидение-2025». Об этом пишет издание The Guardian.

Песня исполняется на смеси итальянского и английского языков. В ней Томми Кэш высмеивает стереотипы об итальянцах, согласно которым они мафиози, пьющие кофе и поедающие спагетти. На сцене исполнитель изображает представителя криминального сообщества.

Представители Codacons считают, что композиция эстонского исполнителя «оскорбляет множество людей». В связи с этим организация попросила организаторов конкурса запретить Espresso Macchiato, как прежде ограничивали исполнение песен с сексистскими и оскорбительными текстами в адрес женщин.

14 февраля издание Evoke сообщило, что норвежская певица Эмми выступит на «Евровидении-2025» с песней про советскую собаку-космонавта. Девушка представит на конкурсе Ирландию. Песню для нее написала певица и сонграйтер Лариса Тормей — уроженка России, с 2001 года живущая в Ирландии.

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