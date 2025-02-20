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Шэрон Осборн раскрыла, какую «самую большую ошибку» совершила по отношению к мужу

Жена Оззи Осборна Шэрон: муж не снялся в «Пиратах Карибского моря» по моей вине
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Francesco Castaldo/Global Look Press

Супруга Оззи Осборна Шэрон рассказала на подкасте The Magnificent Others, что лидера Black Sabbath приглашали пройти пробы в фильм «Пираты Карибского моря».

По словам Шэрон Осборн, которая по совместительствую еще и выступает менеджером артиста, она отказалась от предложения.

«Ему предложили поехать на чтение «Пиратов Карибского моря». Я никому об этом раньше не говорила, но я отказалась», — раскрыла знаменитость.

Жена артиста назвала этот отказ «самой большой ошибкой», которую она когда-либо совершала по отношению к супругу. Знаменитость уверена, что предлагаемая Осборну роль идеально ему подходила. При этом супруга рокера не раскрыла, кого музыкант мог сыграть в фильме.

Таким образом Оззи Осборн мог бы пополнить список легенд рок-сцены, снявшихся в «Пиратах Карибского моря». В нескольких частях франшизы появлялся гитарист и автор песен группы The Rolling Stones Кит Ричардс, который воплотил на экране роль отца Джека Воробья (Джонни Депп), капитана Тига. Одну из эпизодических ролей в пятой серии фильмов также сыграл сооснователь The Beatles Пол Маккартни.

Недавно стало известно, что группа Black Sabbath проведет 5 июля разовый концерт в оригинальном составе в британском Бирмингеме — городе, где родилась группа. В последний раз музыканты появлялись в полном составе в 2005 году.

Ранее стала известна дата выхода второго сезона сериала «Одни из нас».

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