У 90-летней Натальи Фатеевой украла все сбережения домработница

Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Фатеева сообщила на программе «Малахов», что ее ограбила на домработница.

В эфире передачи телеведущий Андрей Малахов пояснил, что 90-летняя артистка позвонила ему «буквально в отчаянии». Она рассказала, что отдала свою банковскую карту домработнице, чтобы та сходила снять деньги в банке. Сама артистка была не в состоянии дойти до финансового учреждения из-за проблем с ногами.

«Я понимала, что поступаю рискованно. Но не предполагала, что можно быть нечестным человеком до такой степени», — отметила Фатеева.

На следующий день 90-летняя знаменитость все же решила съездить в банк самостоятельно, попросив у подруги машину с водителем. Она выяснила, что домработница сняла с карты 40 тыс. рублей без ее ведома.

«Она придумала версию, что это я сказала снять ей деньги для меня. Когда я ответила, что не просила ее об этом, она сказала: «Вам голову надо лечить. Вы ничего не помните. Идите в больницу». Она по-хамски со мной разговаривала», — возмущенно заявила артистка.

По словам Фатеевой, у нее закончились все деньги. Она обвинила домработницу в краже еще 30 тыс. рублей, которые хранились у нее дома.

«Она ночью позвонила моей знакомой и сказала, что я ее выгнала. Просто ей нужно было смотаться. Когда я уснула, она забрала все свои вещи, вызвала такси и уехала. Так закончилась эта история. Она страшный человек», — подытожила знаменитость.

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