В России покажут «трушное» тревел-шоу с ведущим проекта «Погнали»

Тревел-шоу «Прекрасное далеко» стартует 23 февраля на телеканале «Пятница!». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала.

Ведущей проекта выступит журналистка Рада Замутти, а ее компаньоном станет Стас Натанзон, который уже известен российскому телезрителю по передаче «Погнали».

Замутти пообещала, что в новом проекте будет много «трушности», поскольку она лично ищет героев для выпуска через соцсети, общается с ними и договаривается.

«Мы снимаем жизнь — такую, какая она есть. Мы абсолютно честны со зрителем — если что-то идет не так, мы это не скрываем. Хочу, чтобы все, кто смотрит «Прекрасное далеко», не просто глядели на красивую глянцевую картинку из путешествий, а проживали приключения вместе со мной», — отметила она.

В первом сезоне «Прекрасного далека» зрители увидят выпуски из Мексики, Японии, Южной Кореи, Казахстана и других стран. Ведущая раскрыла, что уже работает над вторым сезоном проекта вместе с Стасом Натанзоном.

«В России очень много крутых мест, жажду их показать! <…> Даже наметилось название сезона – «Прекрасное рядом»: учитывая огромную территорию нашей страны, довольно спорное, впрочем», — намекнула она.

Выпуски шоу «Прекрасное далеко» будут выходить каждое воскресенье в 9:00 на телеканале «Пятница!».

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