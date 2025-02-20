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Названа дата выхода второго сезона сериала «Одни из нас»

Второй сезон сериала «Одни из нас» выйдет 13 апреля
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Второй сезон сериала «Одни из нас» выйдет 13 апреля. Об этом сообщили представители HBO в социальной сети X.

HBO опубликовал постеры с главными героями: Элли (Белла Рамзи), Эбби (Кейтлин Дивер) и Джоэлом (Педро Паскаль).

Драма снята по мотивам одноименной игры Naughty Dog. Премьера сериала состоялась 15 января 2023 года. Проект получил 24 номинации на премию «Эмми» в том году.

По сюжету в 2003 году начинается пандемия грибковой инфекции, которая превращает людей в кровожадных монстров. Во время вспышки инфекции Джоэль теряет свою дочь Сару и впоследствии живет в военной карантинной зоне на руинах Бостона, которой управляет Федеральное агентство по урегулированию стихийных бедствий (FEDRA). Там вместе с подругой Тесс занимается контрабандой. Во время одной из вылазок он находит девочку-подростка по имени Элли, которая была инфицирована, но не превратилась в монстра. Джоэль принимает решение взять под свою опеку Элли.

Продюсированием и разработкой сценария к первому сезону занимались сценарист «Чернобыля» Крейг Мейзин и президент компании Naughty Dog Нил Дракманн. Композитор оригинальной игры Густаво Сантаолалья сочинил музыку к сериалу.

Ранее Ольга Дибцева отказалась от кормления грудью из-за съемок в сериале.

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