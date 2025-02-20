Звезду шоу «Однажды в России» раскритиковали за вступление в ряды ВСУ спустя три года

Экс-участник КВН и звезда «Однажды в России» Игорь Ласточкин вступил в ряды ВСУ

Украинский шоумен и юморист Игорь Ласточкин сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вступил в ряды ВСУ.

Звезда шоу «Однажды в России» опубликовал в личном блоге снимок с военным билетом и автоматом Калашникова. Он подписал свой пост фразой: «Сложные времена рождают сильных людей».

В комментариях многие интернет-пользователи призвали Ласточкина беречь себя, но некоторые осудили артиста за то, что он поступил на службу спустя три года после начала СВО.

Один из комментаторов также усомнился, что Ласточкин будет воевать на передовой с учетом его плохого зрения. Артист объяснил, что сделал лазерную коррекцию зрения, после которой все видит «идеально».

Игорь Ласточкин был капитаном команды КВН «Днепр», участвовал в украинских шоу «Лига смеха», «Рассмеши комика», «Страна У». В России шоумен приобрел известность благодаря скетч-шоу «Однажды в России» и «Танцам со звездами».

Недавно российский артист Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) сообщил пранкерам Вовану и Лексусу, что хотел бы купить партию снарядов РСЗО HIMARS для ВСУ, но у него нет денег.

Ранее сообщалось, что Чичерина призвала посочувствовать Леве Би-2 после признания в помощи Украине.