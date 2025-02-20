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В юбилейный тур Театра Куклачева впервые отправятся около 200 кошек

Дрессировщик Куклачев сообщил, что отправит в юбилейный тур около 200 кошек
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Антон Денисов/РИА «Новости»

Художественный руководитель Театра кошек, дрессировщик и народный артист РСФСР Юрий Куклачев сообщил в беседе с РИА Новости, что отправит в юбилейный тур около 200 кошек.

Куклачев заявил, что на сцене выступят все кошки театра. Он отметил, что обычно гастролирует по 20–30 кошек. Шоу пройдет с 15 по 31 марта. Выступления состоятся в Казани, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах и Санкт-Петербурге.

«Это наше достижение», — заявил дрессировщик.

В декабре 2024 года Куклачев признался, что кошки вернули его к жизни после перенесенного инфаркта. Дрессировщик вспомнил, как питомцы побежали к нему тереться и обнимать, как только тот пришел из больницы.

12 апреля сообщалось, что Куклачев проводил юбилейный концерт «Самый добрый клоун» в «Вегас холле». После выступления ему стало плохо, на машине скорой помощи артиста увезли в больницу. На самом выступлении артист выглядел бодрым, играл на аккордеоне и улыбался зрителям. Генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный говорил, что он перенес обширный инфаркт, ему провели операцию.

Ранее Юрий Куклачев пожаловался на маленькую пенсию.

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