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Лариса Долина возмутила фанатов своей фразой: «Вы — никто»

360.ru: певица Долина шокировала интернет-пользователей странным поведением
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певицу Ларису Долину осудили за ролик, сделанный на 80-летии композитора Максима Дунаевского. Об этом сообщает сайт 360.ru.

В сети завирусилось видео, на котором Долина сообщала о прибытии на мероприятие. На видео она отмечала, что приехала на юбилей в ресторан «Метрополь» к композитору после спектакля.

«Мы празднуем 80 лет со дня рождения замечательного, потрясающего композитора Максима Дунаевского. Ребята, если вы вообще понимаете, в чем тут дело, тогда я с вами. А если нет, то вы — никто», — говорила артистка.

Как утверждает 360.ru, в сети осудили Долину за резкую фразу. Также интернет-пользователи посчитали поведение народной артистки России «странным», не исключив, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В конце января 69-летняя Лариса Долина поделилась в соцсетях кадрами с концерта, на котором выступила в ультракоротком платье с глубоким декольте. Певица отметила, что ее постоянно осуждают за откровенные и смелые образы, но она не собирается одеваться как «старушка».

Ранее сообщалось, что адвокат Яна Абрамова высмеял неудачу Алсу на суде.

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