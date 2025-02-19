Экс-возлюбленный Пересильд признался, что снова влюблен

Актер «Слова пацана» Могильников: есть человек, при взгляде на которого я таю

Актер Ярослав Могильников, который несколько месяцев назад расстался с артисткой Анной Пересильд, признался в новой влюбленности. Его слова передает «Пятый канал».

«Так скажем: есть кто-то, кто на меня сильно влияет в плане чувств. И я становлюсь такой... очень таю, когда вижу этого человека», — рассказал 17-летний артист.

Могильников поделился, что мама считает его романтиком, поскольку он любит делать сюрпризы своим избранницам. Еще актер вспомнил, как шпионил за понравившейся ему девушкой в лагере до того, как признаться ей в чувствах. Девушка «спалила» артиста, после чего он больше так не делал.

В конце декабря 2024 года дочь Юлии Пересильд сообщила, что они с Ярославом Могильниковым расстались. Актриса сообщала, что осталась в хороших отношениях с экс-избранником. Она добавляла, что они по-прежнему ценят друг друга.

Позднее Пересильд показала ролик в TikTok, в котором плакала перед камерой. Она просила у себя прощения за то, что «позволила разбить себе сердце».

Дочь Юлии Пересильд сыграла в сериале «Слово пацана» 14-летнюю Айгуль, которая стала возлюбленной члена казанской группировки «Универсам» Марата. Могильников воплотил на экране образ молодого бандита Ералаша, который на нечестно полученные деньги покупает бабушке утюг с паром.

Ранее Нюша рассказала, как провела первый после развода День влюбленных.